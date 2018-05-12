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Савченко оголосила сухе голодування

Нардеп заявила, що слідчі Служби безпеки шантажують і тиснуть на неї
Нардеп Надія Савченко, обвинувачена у державній зраді, знову оголосила про голодування.
Савченко оголосила сухе голодування Фото: hromadske.ua

Нардеп заявила, що слідчі Служби безпеки шантажують і тиснуть на неї і на голову ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Савченко запевняє, що слідчі вимагають, щоб її адвокати негайно підписали документ про ознайомлення з матеріалами її справи, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті.

Натомість Савченко начебто дають можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в президенти України.

У зв'язку з цим, Савченко оголосила сухе голодування.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці. 23 березня Надію Савченко взяли під варту без можливості застави. Її підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посяганні на життя державних і громадських діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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05 12 2018 15:56
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