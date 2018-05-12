Нардеп заявила, що слідчі Служби безпеки шантажують і тиснуть на неї

Нардеп Надія Савченко, обвинувачена у державній зраді, знову оголосила про голодування.

Нардеп заявила, що слідчі Служби безпеки шантажують і тиснуть на неї і на голову ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Савченко запевняє, що слідчі вимагають, щоб її адвокати негайно підписали документ про ознайомлення з матеріалами її справи, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті.

Натомість Савченко начебто дають можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в президенти України.

У зв'язку з цим, Савченко оголосила сухе голодування.