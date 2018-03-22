Савченко залишиться на ніч у СБУ Запобіжний захід Савченко оберуть завтра

Позбавлена недоторканності народний депутат Надія Савченко ніч з 22 на 23 березня проведе в будівлі управління Служби безпеки України в Києві.

Фото: strana.ua

Про це розповіли адвокати парламентаря в ефірі телеканалу 112 Україна. Адвокат Дмитро Бугай розповів про деталі гучної справи. Так, до клопотання про арешт Савченко було додано 240 аркушів додатків. Захисники пообіцяли "всю ніч писати заперечення на сьогоднішнє затримання Савченко і на задоволення клопотання про арешт". Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.

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