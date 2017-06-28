Сайт аеропорту "Бориспіль" та онлайн-табло відновили роботу Уточнити інформацію про виліт можна на офіційному сайті аеропорту

Роботу офіційного сайту міжнародного аеропорту "Бориспіль" та онлайн-табло з розкладом рейсів відновили.

Фото:kbp.kiev.ua

Про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін. "Шановні пасажири! Прошу звернути увагу, що роботу онлайн-табло на сайті аеропорту відновлено!", – написав він. Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" тимчасово не оновлювалося табло в зоні вильоту в терміналі D. У вівторок, 27 червня, аеропорт "Бориспіль" також виявився жертвою вірусної атаки, яка вразила сотні компаній по всій Україні.

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