CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРоботу офіційного сайту міжнародного аеропорту "Бориспіль" та онлайн-табло з розкладом рейсів відновили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сайт аеропорту "Бориспіль" та онлайн-табло відновили роботу
Уточнити інформацію про виліт можна на офіційному сайті аеропорту
Фото:kbp.kiev.ua
Про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.
"Шановні пасажири! Прошу звернути увагу, що роботу онлайн-табло на сайті аеропорту відновлено!", – написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" тимчасово не оновлювалося табло в зоні вильоту в терміналі D.
У вівторок, 27 червня, аеропорт "Бориспіль" також виявився жертвою вірусної атаки, яка вразила сотні компаній по всій Україні.
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28 06 2017 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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