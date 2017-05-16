СБУ розробляє зміни до законодавства щодо блокування сайтів

У відомстві наголосили, що керівництво інтернет-ресурсів, що потрапило до санкційного списку, жодного разу не відреагувало на численні звернення СБ України

Служба безпеки України разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства України щодо механізму блокування російських інтернет-ресурсів.

Про це йдеться у заяві СБУ, оприлюдненій у вівторок ввечері.

"Російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних інформаційних операціях інтернет-ресурси "ВКонтакте", "Однокласники", "Mail.ru" та ін. СБУ постійно фіксує активне поширення через такі ресурси антиукраїнських закликів до радикальних протестних акцій з використанням зброї", - зазначили в СБУ.

У відомстві наголосили, що керівництво інтернет-ресурсів, що потрапило до санкційного списку, жодного разу не відреагувало на численні звернення СБ України.

В СБУ розповіли, що частина провайдерів вже має технічну можливість блокувати ці інтернет-ресурси.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.

Зазанчимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".