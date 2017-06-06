СБУ затримала в Одесі кримського татарина за запитом Росії
Затриманий є членом партії "Хізб ут-Тахрір" і був оголошений у міжнародний розшук російським Інтерполом, повідомив соратник Валієва Тагір Мінібаєв, інформує "Громадське".
Він розповів, що Ільдар Валієв декілька років тому разом з родиною перебрався до Туреччини через гоніння в Росії, але коли між президентами обох країн відновилися хороші відносини, він вирішив переїхати до України.
Деякий час Валієв з родиною жив в Одесі. Коли йому потрібно було полетіти до Туреччини в особистих справах, його в аеропорті затримали співробітники СБУ та Інтерполу.
За словами Мінібаєва, усе це сталося ще 25 травня. Напередодні російська влада подала запит до Інтерполу на розшук Валієва. За рішенням суду його помістили в СІЗО на 40 днів. Апеляція на рішення суду буде розглядатися 8-го червня в Малиновському районному суді Одеси.
Ільдара Валієва звинувачують за статтею 205.5 (ч.2) КК РФ — участь у терористичній діяльності. Партія "Хізб ут-Тахрір" у Росії визнана терористичною, в Україні вона ніколи не була заборонена і діє легально. За аналогічною статтею в Криму судять групу мусульман, які є ймовірними членами цієї партії.
За словами Мінібаєва, Валієву загрожує екстрадиція на батьківщину, де на нього чекає суд. В Одесі у нього залишилася дружина і четверо дітей.
Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки затримали кримського татарина Беляла Адилова.
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