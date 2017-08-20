Семирічний хлопчик з Австралії, якого вважали зниклим, загинув під час теракту
Це 20 серпня підтвердила його сім'я, - повідомляє CNN.
Джуліан під час нападу був з мамою на весіллі члена сім'ї на бульварі Ла Рамбла, коли вантажівка терориста в'їхала в натовп. Його матір під час теракту було важко поранено й госпіталізовано.
Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В результаті трагедії загинули 14 осіб, також, згідно з останніми даними, число постраждалих перевищило 100 осіб. Стан 15 з них оцінюють як важкий. Серед них нарахували громадян 25 країн, України в списку немає.
Наразі поліція продовжує пошуки водія мікроавтобуса, який в'їхав у натовп.
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