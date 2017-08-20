Семирічний хлопчик з Австралії, якого вважали зниклим, загинув під час теракту

Під час нападу Джуліан Кадман був з мамою на весіллі на бульварі Ла Рамбла

Семирічний австралійсько-британський хлопчик Джуліан Кадман, який вважався зниклим під час теракту в Барселоні, загинув.

Це 20 серпня підтвердила його сім'я, - повідомляє CNN.

Джуліан під час нападу був з мамою на весіллі члена сім'ї на бульварі Ла Рамбла, коли вантажівка терориста в'їхала в натовп. Його матір під час теракту було важко поранено й госпіталізовано.

Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В результаті трагедії загинули 14 осіб, також, згідно з останніми даними, число постраждалих перевищило 100 осіб. Стан 15 з них оцінюють як важкий. Серед них нарахували громадян 25 країн, України в списку немає.

Наразі поліція продовжує пошуки водія мікроавтобуса, який в'їхав у натовп.