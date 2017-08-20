В Іспанії поминають жертв терористичних нападів

Король Філіп та королева Летиція взяли участь у богослужінні у відомому Храмі Святого Сімейства (Sagrada Familia), щоби пом'янути 14 жертв нападів у Каталонії.

Поліція продовжує пошуки водія мікроавтобуса, який в'їхав у натовп перехожих на відомому туристичному проспекті Ла-Рамбла в Барселоні. Чотирнадцята людина загинула внаслідок наїзду авто у Камбрілсі.

За повідомленнями ЗМІ, джихадисти планували підірвати Sagrada Familia, спроектований відомим архітектором Антоніо Ґауді.

На поминальному богослужінні присутній також прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Заходи безпеки біля храму посилені, - повідомляє BBC Україна.

Фото: Getty Images

У суботу королівське подружжя поклало квіти на місце атаки на бульварі Ла-Рамбла. Їх супроводжував мер Барселони та очільник Каталонії.Також король і королева провідали жертв нападу в Барселоні у міській лікарні.

У суботу міністр внутрішніх справ Хуан Ігнасіо Зойдо заявив, що джихадистське угрупування, яке налічувало приблизно 12 осіб, повністю ліквідоване.

Нагадаємо, 17 серпня фургон в'їхав у натовп пішоходів у туристичному центрі Барселони, в районі бульвару Ла Рамбла. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава.

Трохи пізніше ще один фургон в'їхав у групу людей вже у Камбрілсі, що за 120 км від Барселони.

Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В результаті трагедії загинули 14 осіб, також, згідно з останніми даними, число постраждалих перевищило 100 осіб. Стан 15 з них оцінюють як важкий. Серед них нарахували громадян 25 країн, України в списку немає.

В ході розслідування правоохоронці з'ясували, що за кермом фургону був чоловік на ім'я Дрісс Укабір (Driss Oukabir), так як в машині виявили його паспорт.

Проте, Дрісс Укабір, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали документ.

Згодом, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, яким вчинили теракт.