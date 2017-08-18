Теракт у Барселоні: водій фургона залишається на свободі

Поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, який збив пішоходів у Барселоні.

О 16.50 (17.50 за київським часом) фургон в'їхав на пішохідну вулицю Рамбла та скоїв наїзд на людей. Після цього водій вийшов із машини і втік, - повідомляє газета El Pais з посиланням на главу каталонської поліції Хосепа Луїса Траперо.

Глава правоохоронних органів Каталонії спростував, що ця людина була озброєна.

"Ми розглядаємо версію теракту, це була спроба вбити якомога більше людей, цей інцидент ми пов'язуємо зі ще одним інцидентом, який стався сьогодні в Каталонії - вибух у будинку в Альканарі", - сказав Траперо.

Крім того у поліції повідомили, що затримані - вихідці з Марокко і північноафриканського іспанського анклаву Мелілья

Раніше іспанська газета повідомляла, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір(Driss Oukabir).

Згодом, повідомили, що Дрісс Укабір, який за даними ЗМІ був за кермом фургона, що скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла у центрі Барселони, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали паспорт

Як інформував iPress.ua, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.

В рамках спецоперації поліція затримала двох підозрюваних. Їхні особи не розкриваються.

Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.

Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.