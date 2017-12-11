Сербія відкрила 45 кримінальних справ щодо своїх громадян, які воюють на Донбасі за бойовиків
Про це повідомила представниця прокуратури Белграда Тетяна Секуліч, пише Politika.
За її словами, провадження були відкриті стосовно осіб, які потрапляють під дію ст. 386а Кримінального Кодексу Сербії. У 2016 року правоохоронці висунули звинувачення 24 особам.
Також в минулому році були винесені вироки 28 найманцям, що брали участь у воєнних конфліктах за кордоном. Видання зазначає, що в 2014 році Сербія посилила покарання для людей, щоі беруть участь у воєнних конфліктах за кордоном. Так Сербія прийняла рішення боротися з тими, хто їздить на Донбас воювати на боці російських найманців, а також на стороні "Ісламської держави" в Сирії.
Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".
У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.
Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.
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