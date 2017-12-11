Сербія відкрила 45 кримінальних справ щодо своїх громадян, які воюють на Донбасі за бойовиків

В минулому році були винесені вироки 28 найманцям, що брали участь у воєнних конфліктах за кордоном

У Сербії з кінця 2014 року правоохоронці порушили 45 кримінальних справ щодо найманців, які беруть участь у бойових діях за кордоном, в тому числі і на Донбасі.

Про це повідомила представниця прокуратури Белграда Тетяна Секуліч, пише Politika.

За її словами, провадження були відкриті стосовно осіб, які потрапляють під дію ст. 386а Кримінального Кодексу Сербії. У 2016 року правоохоронці висунули звинувачення 24 особам.

Також в минулому році були винесені вироки 28 найманцям, що брали участь у воєнних конфліктах за кордоном. Видання зазначає, що в 2014 році Сербія посилила покарання для людей, щоі беруть участь у воєнних конфліктах за кордоном. Так Сербія прийняла рішення боротися з тими, хто їздить на Донбас воювати на боці російських найманців, а також на стороні "Ісламської держави" в Сирії.

Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.

Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.