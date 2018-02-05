Середня зарплата в Україні перевищила вісім тисяч гривень, – Держстат

Зокрема, найвищі зарплати отримують працівники авіаційної галузі – понад 31,7 тис. грн на місяць, повідомляє Держстат.

Другою за величиною оплати праці є фінансова галузь – 17,6 тис. грн на місяць. У березні розмір зарплати фінансистів зріс на 22,6%.

На третьому місці (стосовно працевлаштованих офіційно) – ІТ-галузь. За даними Держстату, її працівники отримують 13,8 тис. грн.

За регіонами найвищі зарплати в Україні отримують кияни – в середньому 13,4 грн на місяць. Найнижча ж середньомісячна зарплата у Тернопільській області – менш ніж 6400 грн на місяць.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на даний момент немає можливості підвищити мінімальну заробітну плату.

Ціни в Україні у січні-лютому 2018 року зросли на 2,4%.

Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.