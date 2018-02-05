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Середня зарплата в Україні перевищила вісім тисяч гривень, – Держстат

У середньому український працівник отримує 8382 гривні на місяць
Згідно з даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в березні 2018 року перевищила 8000 гривень.
Середня зарплата в Україні перевищила вісім тисяч гривень, – Держстат Фото: rian.com.ua

Зокрема, найвищі зарплати отримують працівники авіаційної галузі – понад 31,7 тис. грн на місяць, повідомляє Держстат.

Другою за величиною оплати праці є фінансова галузь – 17,6 тис. грн на місяць. У березні розмір зарплати фінансистів зріс на 22,6%.

На третьому місці (стосовно працевлаштованих офіційно) – ІТ-галузь. За даними Держстату, її працівники отримують 13,8 тис. грн.

За регіонами найвищі зарплати в Україні отримують кияни – в середньому 13,4 грн на місяць. Найнижча ж середньомісячна зарплата у Тернопільській області – менш ніж 6400 грн на місяць.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на даний момент немає можливості підвищити мінімальну заробітну плату.

Ціни в Україні у січні-лютому 2018 року зросли на 2,4%.

Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

 

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02 05 2018 20:24
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