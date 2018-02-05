Гройсман відмовився від планів підвищити мінімальну зарплату

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на даний момент немає можливості для прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.

"У чому питання підвищення мінімалки? Мінімалка залежить від розвитку національної економіки, вона повинна бути посильною для роботодавців. Крім того, вона тягне за собою і бюджетні витрати. Це все повинно бути збалансованим. 3,2 тис. грн - це був наш чіткий розрахунок. Тому будемо йти далі. І як економіка буде реагувати, так ми і будемо рухатися далі", - повідомив прем'єр, інформує "Інтерфакс Україна".

При цьому, Гройсман підкреслив, що виступає за те, щоб і мінімальна, і галузеві зарплати зростали. "Сподіваюся на те, що ми зможемо це робити далі, але зараз можливості для такого рішення немає", - зазначив він.

На думку Гройсмана, досягти рівня середньої зарплати в 10 тис. грн буде можливо, навіть у разі, якщо мінімальна зарплата не буде підвищена до 4,2 тис. грн.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні підвищили мінімальну заробітну плату до 3723 грн в місяць.

Президент України Петро Порошенко заявив, що мінімальну зарплату підвищать до 4100 грн . Але через кілька днів Кабмін відповів, що у нього немає таких розрахунків, а підвищення можливе за умови економічного зростання в державі.

При цьому, в середині квітня Міністерство фінансів заявило, що не бачить можливості для перегляду розміру мінімальної зарплати в Україні до рівня 4,2 тис. грн.

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що рішення про можливість підвищення розміру мінімальної зарплати до 4100 гривеньухвалять наприкінці квітня або на початку травня.

Також, за словами Павла Розенка, в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою у понад 15 тис грн.

Додамо, що, за даними Мінекономрозвитку, до 2021 року розмір мінімальної заробітної плати досягне позначки в 6200 гривень. Зокрема, очікується, що вже в 2019 році мінімальна зарплата підвищиться до 4600 гривень.