Схід Канади засипало снігом

На півдні канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор за кілька годин випало близько 12 см снігу.

У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки для розчищення трас від заметів, повідомляє "Укрінформ".



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua

Хоча велика частина Канади розташована в Арктиці, острів Ньюфаундленд знаходиться у помірному поясі, для якого є абсолютно не характерними снігопади улітку.

Нагадаємо, на Чорногірському хребті у Карпатах 23 червня випав сніг, температура знизилася до 0°С.

Також, в останній день квітня у французькій Нормандії випав сніг.