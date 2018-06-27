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Схід Канади засипало снігом

Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, розташованого в Атлантичному океані
На півдні канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор за кілька годин випало близько 12 см снігу.
Схід Канади засипало снігом Фото: ukrinform.ua

У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки для розчищення трас від заметів, повідомляє "Укрінформ".


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Хоча велика частина Канади розташована в Арктиці, острів Ньюфаундленд знаходиться у помірному поясі, для якого є абсолютно не характерними снігопади улітку.

Нагадаємо, на Чорногірському хребті у Карпатах 23 червня випав сніг, температура знизилася до 0°С.

Також, в останній день квітня у французькій Нормандії випав сніг.

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27 06 2018 10:12
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