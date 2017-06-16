Штаб блокади заявляє, що знову перекриє постачання вугілля з Росії
"Ми здійснюємо реєстрацію людей, і як тільки будемо готові фізично, перекриємо доступ російського вугілля, велика частина з якого, за нашими підозрами, йде з окупованих територій. Ми маємо намір повністю перекрити постачання вугілля з Росії", - сказав другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Віногродський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Віногродський наголосив, що серед прибічників блокади є люди, які готові приїжджати на місця, і є люди, які не можуть приїжджати зі своїх регіонів.
"Ми їх просимо зайнятися поширенням інформації, яка подається Штабом блокади. І в разі протидії з боку державних органів ми проситимемо їх натиснути на ці органи", - сказав він.
Учасники блокади, за словами Віногродського, також вимагають від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана "затвердити пропозицію міністра енергетики Ігоря Насалика про заборону торгівлі вугіллям із Росією".
Говорячи про перший етап блокади, який відбувався взимку, комбат зазначив, що учасникам вдалося "перекрити наглухо торгівлю з окупованими територіями, яка покривалася керівництвом СБУ - у порушення закону про боротьбу з тероризмом".
Читайте також: Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова
Як відомо, 16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.
26 грудня вони оголосили про початок блокади. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.
25 січня 2017 року люди в камуфляжі – "ветерани АТО" і окремі народні депутати – заблокували ділянку залізниці в Луганській області, поліція порушила справу за цим фактом.
Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.
20 лютого глава уряду Володимир Гройсман запропонував політичним силам, які пов'язані з блокадою ОРДЛО, знайти спільне вирішення проблеми шляхом переговорів. 25 лютого учасники блокади Донбасу відкрили новий редут в районі н.п. Новотроїцьке Донецької області.
27 лютого, бойовики ОРДЛО заявили, що припинять поставки вугілля в Україну, а також введуть "зовнішнє управління" на підприємствах, що працюють на окупованих територіях, але зареєстрованих на вільних територіях, якщо до 1 березня не буде знята блокада.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків