Штаб блокади заявляє, що знову перекриє постачання вугілля з Росії

Штаб блокади торгівлі з окупантами розпочинає другий етап блокади, у рамках якого має намір повністю перекрити постачання вугілля з Росії.

"Ми здійснюємо реєстрацію людей, і як тільки будемо готові фізично, перекриємо доступ російського вугілля, велика частина з якого, за нашими підозрами, йде з окупованих територій. Ми маємо намір повністю перекрити постачання вугілля з Росії", - сказав другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Віногродський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Віногродський наголосив, що серед прибічників блокади є люди, які готові приїжджати на місця, і є люди, які не можуть приїжджати зі своїх регіонів.

"Ми їх просимо зайнятися поширенням інформації, яка подається Штабом блокади. І в разі протидії з боку державних органів ми проситимемо їх натиснути на ці органи", - сказав він.

Учасники блокади, за словами Віногродського, також вимагають від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана "затвердити пропозицію міністра енергетики Ігоря Насалика про заборону торгівлі вугіллям із Росією".

Говорячи про перший етап блокади, який відбувався взимку, комбат зазначив, що учасникам вдалося "перекрити наглухо торгівлю з окупованими територіями, яка покривалася керівництвом СБУ - у порушення закону про боротьбу з тероризмом".

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Як відомо, 16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня вони оголосили про початок блокади. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

25 січня 2017 року люди в камуфляжі – "ветерани АТО" і окремі народні депутати – заблокували ділянку залізниці в Луганській області, поліція порушила справу за цим фактом.

Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.

20 лютого глава уряду Володимир Гройсман запропонував політичним силам, які пов'язані з блокадою ОРДЛО, знайти спільне вирішення проблеми шляхом переговорів. 25 лютого учасники блокади Донбасу відкрили новий редут в районі н.п. Новотроїцьке Донецької області.

27 лютого, бойовики ОРДЛО заявили, що припинять поставки вугілля в Україну, а також введуть "зовнішнє управління" на підприємствах, що працюють на окупованих територіях, але зареєстрованих на вільних територіях, якщо до 1 березня не буде знята блокада.