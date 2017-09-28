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Штепа потрапила в лікарню з підозрою на гіпертонічний криз: суд перенесли

На сьогоднішньому засіданні планувалося допитати свідків захисту (їх залишилося до 40 осіб)
Ленінський районний суд міста Харкова переніс засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи на 6 листопада через її госпіталізацію.
Штепа потрапила в лікарню з підозрою на гіпертонічний криз: суд перенесли Неля Штепа. Фото: slavgorod.com.ua

"Надійшло повідомлення, що підсудну госпіталізовано із зали суду з високим тиском і підозрою на гіпертонічний криз. Крім того, адвокати Штепи Олександр Тананакін і Олександр Шадрін сьогодні задіяні в інших судових процесах і надіслали заяви з проханням провести засідання без них. Ми порадилися і вирішили, що неможливо проводити засідання суду без обвинуваченої та її захисників. Наступне засідання відбудеться 6 листопада", - заявив суддя Віктор Вікторов, повідомляє "Укрінформ".

На сьогоднішньому засіданні планувалося допитати свідків захисту (їх залишилося до 40 осіб).

Нагадаємо, 20 вересня екс-меру Слов'янська Нелі Штепі суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт. 21 вересня поліція надягнула електронний браслет стеження на Нелю Штепу.

Напередодні Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.

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