Сміття зі Львова вивезуть на полігони області впродовж тижня

У Львові розраховують, що договори між перевізниками будуть підписані на тривалий термін

Голова Львівської обладміністрації Олег Синютка заявив, що сміття з усіх переповнених майданчиків у Львові буде вивезено протягом тижня.

"Щодо вивезення твердих побутових відходів, то комісія прийняла аналогічне рішення тому, яке було прийнято в січні, що повинно забезпечити вивезення відходів зі Львова. Ми спробуємо за 5-7 днів забезпечити вивезення відходів зі Львова", - сказав Синютка у вівторок на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій обладміністрації, повідомляє Zaxid.net.

Сміття вивозитимуть на полігони Львівської області. За дорученням Синютки, директор обласного департаменту ЖКГ Назарій Романчук до кінця дня повинен зустрітися з перевізниками і керівниками міст в області, щоб укласти відповідні договори.

Представник львівської влади на засіданні заявив, що міськрада неодноразово зверталася до керівництва обласних полігонів з проханням прийняти сміття зі Львова, проте всі відмовлялися. У Львові розраховують, що договори між перевізниками будуть підписані на тривалий термін, а не на два тижні, як це було в січні.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

Мерія Львова заявляла, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням сміття. Зараз невивезеними залишаються 317 майданчиків, що становить 25% від загальної кількості. Останній полігон відмовився приймати відходи.