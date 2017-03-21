Сміття зі Львова вивезуть на полігони області впродовж тижня
"Щодо вивезення твердих побутових відходів, то комісія прийняла аналогічне рішення тому, яке було прийнято в січні, що повинно забезпечити вивезення відходів зі Львова. Ми спробуємо за 5-7 днів забезпечити вивезення відходів зі Львова", - сказав Синютка у вівторок на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій обладміністрації, повідомляє Zaxid.net.
Сміття вивозитимуть на полігони Львівської області. За дорученням Синютки, директор обласного департаменту ЖКГ Назарій Романчук до кінця дня повинен зустрітися з перевізниками і керівниками міст в області, щоб укласти відповідні договори.
Представник львівської влади на засіданні заявив, що міськрада неодноразово зверталася до керівництва обласних полігонів з проханням прийняти сміття зі Львова, проте всі відмовлялися. У Львові розраховують, що договори між перевізниками будуть підписані на тривалий термін, а не на два тижні, як це було в січні.
Зазначимо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.
Мерія Львова заявляла, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням сміття. Зараз невивезеними залишаються 317 майданчиків, що становить 25% від загальної кількості. Останній полігон відмовився приймати відходи.
Нагадаємо, у ніч на 16 березня у Покровську Донецької області затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.
Мера Львова Андрія Садового найближчим часом можуть відсторонити від посади.
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