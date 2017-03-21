Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сміття зі Львова вивезуть на полігони області впродовж тижня

У Львові розраховують, що договори між перевізниками будуть підписані на тривалий термін
Голова Львівської обладміністрації Олег Синютка заявив, що сміття з усіх переповнених майданчиків у Львові буде вивезено протягом тижня.
Сміття зі Львова вивезуть на полігони області впродовж тижня Фото: Shutterstock

"Щодо вивезення твердих побутових відходів, то комісія прийняла аналогічне рішення тому, яке було прийнято в січні, що повинно забезпечити вивезення відходів зі Львова. Ми спробуємо за 5-7 днів забезпечити вивезення відходів зі Львова", - сказав Синютка у вівторок на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій обладміністрації, повідомляє Zaxid.net.

Сміття вивозитимуть на полігони Львівської області. За дорученням Синютки, директор обласного департаменту ЖКГ Назарій Романчук до кінця дня повинен зустрітися з перевізниками і керівниками міст в області, щоб укласти відповідні договори.

Представник львівської влади на засіданні заявив, що міськрада неодноразово зверталася до керівництва обласних полігонів з проханням прийняти сміття зі Львова, проте всі відмовлялися. У Львові розраховують, що договори між перевізниками будуть підписані на тривалий термін, а не на два тижні, як це було в січні.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

Мерія Львова заявляла, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням сміття. Зараз невивезеними залишаються 317 майданчиків, що становить 25% від загальної кількості. Останній полігон відмовився приймати відходи.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня у Покровську Донецької області затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.

Мера Львова Андрія Садового найближчим часом можуть відсторонити від посади.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2017 18:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.