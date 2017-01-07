Соліста групи Dolphin не пустили до України

Соліста групи Dolphin Андрія Лисікова не пустили в Україну через відвідування анексованого Росією Криму.

Про це повідомляється на сторінці проекту у Facebook.

"Я був у Криму і мене не пустили до Києва. Є такий закон і він виконаний. Це все", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні група виступає на фестивалі Atlas Weekend у Києві.

Інші учасники групи перетнули кордон і вони можуть зіграти на концерті без соліста.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба відмовила співачці Тетяні Липницькій (творчий псевдонім Б`янка) у в'їзді в Україну.

Фестиваль Atlas Weekend відбувається з 28 червня по 2 липня в Києві на ВДНХ