CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСоліста групи Dolphin Андрія Лисікова не пустили в Україну через відвідування анексованого Росією Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Соліста групи Dolphin не пустили до України
Інші учасники групи перетнули кордон
Фото: rap.ru
Про це повідомляється на сторінці проекту у Facebook.
"Я був у Криму і мене не пустили до Києва. Є такий закон і він виконаний. Це все", – йдеться в повідомленні.
Сьогодні група виступає на фестивалі Atlas Weekend у Києві.
Інші учасники групи перетнули кордон і вони можуть зіграти на концерті без соліста.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба відмовила співачці Тетяні Липницькій (творчий псевдонім Б`янка) у в'їзді в Україну.
Фестиваль Atlas Weekend відбувається з 28 червня по 2 липня в Києві на ВДНХ
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01 07 2017 22:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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