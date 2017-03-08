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Спека протримається першу декаду серпня, - гідрометцентр

У п'ятницю в Україні збережеться 37-градусна спека
Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода.
Спека протримається першу декаду серпня, - гідрометцентр Фото:facebook.com/kievcity.gov.ua

Спека триватиме до кінця першої декади серпня, - повідомила начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Людмила Савченко, інформує "Українська правда".

Лише на заході країни спека трохи спаде після 6 серпня – до 23-29 градусів, сказала Савченко.

Але на півдні, у центрі та в інших регіонах до 10 серпня спаду температури не чекають.

При цьому середня місячна температура у серпні, за прогнозом синоптиків, очікується 19-24° (у гірських районах 17-18°), що на 1-2° вище за середні значення на цей період зазвичай.

А місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм, що близько до середніх значень за базовий період.

4 серпня у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується сильна спека – вдень 35-37°, попереряджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під час спеки радять регулярно пити воду, аби не було зневоднення. Добре приймати прохолодний душ. Крім того, експерти радять їсти більше фруктів та овочів, соки і злаки, і утриматися від продуктів із високим вмістом жирів, цукру, солі, а також м'яса.

Під час спеки радять регулярно пити воду, аби не було зневоднення. Добре приймати прохолодний душ. Крім того, експерти радять їсти більше фруктів та овочів, соки і злаки, і утриматися від продуктів із високим вмістом жирів, цукру, солі, а також м'яса.

Нагадаємо, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що у зв'язку зі спекотною погодою він вирішив змінити робочий графік для службовців області, скоротивши робочий час на годину.

У Луцьку на зупинці громадського транспорту від спеки померла людина.

 
 
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03 08 2017 15:56
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