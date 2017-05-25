Спецслужби РФ вербують терористів у спортклубах Євросоюзу

За словами експерта Дмитра Хмельницького, всі клуби бойових мистецтв, які вчать стилю під назвою "система" мають "прямі або непрямі" зв'язки з військовою розвідкою ГРУ або внутрішніми розвідувальними службами ФСБ в Росії

Спецслужби Російської Федерації використовують клуби бойових мистецтв в Європейському Союзі для вербування терористів.

Про це повідомляє EUobserver, посилаючись на дослідження експертів з безпеки і джерела серед екс-агентів ФСБ.

Згідно з інформацією видання, кількість таких клубів є більшою, ніж повідомлялося раніше, і "сплячі осередки" можуть організувати насильницькі провокації напередодні майбутніх виборів у Німеччині.

За словами експерта Дмитра Хмельницького, всі клуби бойових мистецтв, які вчать стилю під назвою "система" мають "прямі або непрямі" зв'язки з військовою розвідкою ГРУ або внутрішніми розвідувальними службами ФСБ в Росії.

63-річний вчений втік з Росії до ФРН у 1987 році після того, як його судили за вивчення КДБ. Актуальне дослідження показало, що даний момент у Німеччині налічується 63 подібних клуби і їх також є десятки в інших країнах ЄС, на Західних Балканах і в Північній Америці.

Наприклад, школа System Wolf за 7 років відкрила філії в Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Сербії та Швейцарії і створила німецьку філію "Нічних вовків" - російської байкерської бригади, лідер якої дружить з Путіним.

У свою чергу, старший офіцер ФСБ, який звільнився зі служби в 2008 році, розповів виданню, що спецслужба використовувала клуби бойових мистецтв в Чечні для вербування чоловіків, яких пізніше відправили в Німеччину, представивши в якості біженців.

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Нагадаємо, у Закарпатській області Служба безпеки України завадила російській провокації, влаштованій спецслужбами РФ, спрямованій на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.