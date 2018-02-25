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Спецслужби США запідозрили Росію у кібератаці проти Олімпійських ігор у Пхьончхані

У США вважають, що в день закриття Ігор - 25 лютого - Росія може здійснити нову кібератаку
Американські спецслужби вважають, що російські військові хакери зламали кілька сотень комп'ютерів на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, причому атаку влаштували так, щоб підозра впала на Північну Корею.
Спецслужби США запідозрили Росію у кібератаці проти Олімпійських ігор у Пхьончхані Фото: "Вести"

Джерело Chicago Tribune стверджують, що ці заходи було вжито росіянами на знак помсти Міжнародному олімпійському комітету за недопущення збірної Російської Федерації на Олімпіаду.

Загалом, за даними американської розвідки, у лютому російське Головне розвідувальне управління (ГРУ) мало доступ до не менш ніж 300 комп'ютерів, пов'язаних з Олімпійськими іграми. У США вважають, що в день закриття Ігор - 25 лютого - Росія може здійснити нову кібератаку.

Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів.

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25 02 2018 13:16
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