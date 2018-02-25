Спецслужби США запідозрили Росію у кібератаці проти Олімпійських ігор у Пхьончхані

У США вважають, що в день закриття Ігор - 25 лютого - Росія може здійснити нову кібератаку

Американські спецслужби вважають, що російські військові хакери зламали кілька сотень комп'ютерів на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, причому атаку влаштували так, щоб підозра впала на Північну Корею.

Джерело Chicago Tribune стверджують, що ці заходи було вжито росіянами на знак помсти Міжнародному олімпійському комітету за недопущення збірної Російської Федерації на Олімпіаду.

Загалом, за даними американської розвідки, у лютому російське Головне розвідувальне управління (ГРУ) мало доступ до не менш ніж 300 комп'ютерів, пов'язаних з Олімпійськими іграми. У США вважають, що в день закриття Ігор - 25 лютого - Росія може здійснити нову кібератаку.

Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів.