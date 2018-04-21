Спецслужби Вірменії заявили про попередження серії терактів
Згідно з повідомленням прес-центру відомства, теракти планували двоє громадян Вірменії, які контактували з засудженим опозиціонером Жирайром Сифіляном і членами групи "Сасна црер", яка у 2016 році захопила приміщення патрульно-постової служби у Єревані, інформує News.am.
Вони хотіли встановити саморобні вибухові пристрої в публічних місцях на території країни, у тому числі на площі Свободи в Єревані, у торговому центрі "Далма мол", у транспортних засобах, під мостами, на інших шляхах сполучення за 100-150 метрів від житлових будинків, щоб "завдати смерті або тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів і інших посадових осіб, сформувати атмосферу страху, і незаконно вплинувши на органи державного управління, змусити їх виконати умови висунутих вимог".
Підозрювані з метою реалізації зазначених терористичних дій виготовили і випробували вибуховий пристрій, крім того, намагалися завербувати і зробити учасниками злочинного співтовариства інших осіб, обіцяючи їм і членам їх сімей укриття в разі небезпеки, а також фінансову допомогу.
Двоє організаторів, а також четверо їхніх імовірних співучасників затримані. Порушено кримінальну справу за статтями про створення злочинного співтовариства або участь у ньому, підготовку теракту організованою групою, незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових речовин, виготовлення зброї організованою групою.
Як відомо, в Єревані вже 9-й день тривають масові акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром країни, який за новою Конституцією має всю повноту влади.
Прихильники опозиції звинувачують його в тому, що він не виконав своєї обіцянки не претендувати на посаду прем’єр-міністра після закінчення свого другого п’ятирічного терміну на посаді президента. Вони також вважають, що він не виконав своїх передвиборних обіцянок протягом 10 років перебування при владі.
Додамо, що в Єревані за час протестів проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни затримали 233 людини. Також лідер протесту, депутат парламенту Нікол Пашинян під час мітингу на площі Республіки в Єревані заявив про чотири вимоги протестувальників.
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