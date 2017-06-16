США підозрює китайську компанію у допомозі з фінансуванням КНДР
США звинувачують китайську компанію Mingzheng International Trading Ltd у проведенні транзакцій для державного Банку зовнішньої торгівлі Північної Кореї, головного валютного банку країни.
Повідомляється, що банк перебуває під санкціями США, введеними через розробку КНДР ядерної зброї. Про це повідомляє The Associated Press.
"Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається посилити економічний та дипломатичний тиск на Північну Корею", - зазначає агентство.
Експерти відзначають, що попри санкції, Північна Корея використовує підставні офіси або іноземні компанії за кордоном для отримання іноземної валюти та матеріалів, які можуть бути використані для її програм з розробки зброї.
Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ракетні та ядерні програми КНДР становлять першочергову загрозу безпеці.
Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.
Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.
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