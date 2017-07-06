Стало відоме прізвище ліквідатора банку, затриманого в Києві на хабарі у $5 млн

До цього жінка була ліквідатором чотирьох дніпровських банків одночасно

Уповноважена фондом гарантування на ліквідацію банку "Форум" Юлія Приходько була затримана СБУ на хабарі розміром 5 мільйонів доларів.

"За нашою інформацією, йдеться про Приходько Юлію Вікторівну, від учора призначену уповноваженою особою на ліквідацію банку "Форум". А до цього вона була ліквідатором чотирьох дніпровських банків одночасно – "Меліор Банку", "ІнтерКредитБанку", "Актабанку" і банку "Аксіома", - повідомляють "Схеми" на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 7-го червня правоохоронці затримали на хабарі у 5 мільйонів доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.