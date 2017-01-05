Стали відомі імена членів журі Євробачення-2017

Європейський мовний союз опублікував імена всіх членів міжнародного журі від кожної країни учасниці.

Про це повідомляє прес-центр Євробачення-2017.

"Їх (журі – ред.) голос становить 50% від загального результату голосування в конкурсі. Таким чином журі на 50% впливають на результати конкурсу. Традиційно, музичні судді зберуться разом, щоб подивитися другу генеральну репетицію, кожен із журі виставить оцінки в прямому ефірі на супутниковому телеканалі", – йдеться в повідомленні.

Робота журі контролюватиметься нотаріусом і незалежними спостерігачами Європейського мовного союзу для того, щоб перевірити, що голосування журі проводиться відповідно до правил Євробачення. Кожен член журі повинен оцінити учасника, номер і, звичайно ж, вокал та пісню. Після їх голосування Європейський мовний союз отримає бали від журі.

Рейтинг журі в поєднанні з телеголосуванням буде оголошений спікерами із кожної країни у ніч фіналу в прямому ефірі. У цьому році система голосування залишиться такою ж як була і минулого року. Тому журі та телеглядачі оголосять свої бали окремо один від одного, щоб показати глядачам, хто як проголосував.

Бали будуть визначені співвідношенням 50/50 від журі та телеглядачів.

Як повідомляєть на сайті Євробачення-2017, загальна кількість членів міжнародного журі – 210 осіб. З кожної країни обирається по 5 членів.

Наймолодшими членами журі стали представники з Македонії та України. Їм по 16 років. Найстаршим суддею стане 76-річний представник Сполученого Королівства. Середній вік присяжних становить 40 років.

97 членів журі жіночої статі, 112 чоловічої.

Деякі з членів журі цього року раніше брали участь в Євробаченні, як учасники, композитори або навіть диригенти.

Нагадаємо, близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.

У неділю, 30 квітня, на Софійській площі в Києві відкрилася фан-зона Євробачення.