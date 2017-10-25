Суд над Коханівським: ОБСЄ засуджує дії поліції щодо журналістів

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір засудив дії поліцейських у Києві стосовно трьох журналістів, які висвітлювали сутички у Святошинському суді Києва 24 жовтня.

"Журналісти повинні бути захищені під час їхньої роботи, їх не повинні бити та затримувати. Я зазначаю, що Міністерство внутрішніх справ публічно пообіцяло розслідувати інцидент, який я продовжу стежити", - розповів Дезір, повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Згідно з повідомленнями, коли спецпризначенці звільняли захоплену активістами будівлю суду, були побиті щонайменше троє журналістів. Серед них – Дмитро Реплянчук із "Громадського" телебачення, Сергій Лефтер з агентства "УНІАН" і Кирило Милишев із видання "Страна.UA", а їхня техніка пошкоджена.

Поліція затримала Лефтера і Милишева разом із протестувальниками попри їхні заяви, що вони працюють журналістами та покази своїх посвідчень.

Відзначимо, що останнім часом в Україні зросла кількість порушення прав журналістів. Зокрема, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області присудив журналістам Дмитру Васильцю і Євгену Тимоніну, обвинуваченим в державній зраді і пособництві тероризму, по дев'ять років позбавлення волі. Таку жорстку міру покарання журналісти отримали через налаштування каналу в Youtube.

Також редакція програми "Схеми" заявляє про зовнішнє спостереження за журналістом програми розслідувань Олександром Чорноваловим.