Суд над Єфремовим за держзраду відбудеться завтра у Сєверодонецьку

Слухання по справі Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді і в сприянні діяльності т.зв. "ЛНР" розпочинаються завтра об 11 годині в приміщенні Апеляційного суду у Сєверодонецьку.

Інформація про це оприлюднена на порталі Апеляційного суду Луганської області.

Зокрема, зазначається, що кримінальну справу за № 426/4/17, обвинуваченим у якій виступає Олександр Сергійович Єфремов, розглядатимуть судді Ю.М. Савич, О.В.Рябчун, Є.В.Тополюк.

Це також підтвердили кореспондентові Укрінформу в Луганській обласній державній адміністрації.

Зазначимо, Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно голови фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова.

Нагадаємо, що 1 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Олександра Єфремова на два місяці. Термін утримання під вартою закінчувався 28 вересня 2016 року.

Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.

В знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів, Єфремов відмовився від своїх адвокатів.

Окрім того, 3 січня Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.