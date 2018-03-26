Суд підтвердив заочний арешт Димінського
26 березня 2018 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Димінського.
За результатами апеляційного розгляду рішення про арешт підозрюваного від 1 березня залишено без змін, скаргу відхилено, повідомляє LB.ua з посиланням на прес-службу суду.
Нагадаємо, що Головне слідче управління Національної поліції 7 грудня повідомило про підозру бізнесменові Петру Димінському.
Згодом стало відомо, що Димінського, якого підозрюють у причетності до смертельної ДТП, оголосили в розшук.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці закрили кримінальне провадження стосовно охоронця бізнесмена Петра Димінського Андрія Борща за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.
Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпняна трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.
Очевидці повідомили, що після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони. О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.
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