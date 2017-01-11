Суд почне розгляд справи Насірова після 9 листопада, - Холодницький

9 числа - дедлай для ознайомлення Насіровим з матеріалами провадження

Судовий розгляд справи стосовно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова розпочнеться після 9 листопада.

"9 число - це дедлайн, після якого підозрюваний Насіров вважатиметься таким, що ознайомився з матеріалами провадження", - повідомив у коментарі журналістам керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, пише "Укрінформ".

Після цього обвинувальний акт відносно Насірова САП направить для розгляду в суд.

Раніше суд продовжив Насірову процесуальні обов’язки щодо носіння браслету до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область.

Нагадаємо, що Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".