Суд продовжив арешт Єфремова
Так, суд задовольнив клопотання прокурора Павла Кожухівського та продовжив запобіжний захід Єфремова на 60 діб.
"Суд вважає необхідним продовжити термін тримання під вартою Єфремова на 60 днів, а саме до 20 листопада 2017 року включно", - повідомив головуючий суддя Олександр Пелих.
Пелих наголосив, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не може бути застосовано до осіб, які підозрюються або обвинувачуються за деякими з інкримінованих Єфремову статей Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.
Останній раз Старобільський районний суд Луганської області продовжив утримання під вартою Єфремову до 12 червня.
У Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою.
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