Суд у Москві заарештував майно вбитого Вороненкова
Басманний суд Москви 1 серпня заарештував майно вбитого в Києві колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, повідомляє Радіо Свобода.
Адвокат Андрій Гривцов повідомив ТАСС, що мова йде про гаражні бокси, місце для паркування машини і прикраси, вилучені із сейфа дружини Вороненкова Марії Максакової. За словами Гривцова, він буде оскаржувати рішення суду, оскільки як захисник не був присутній на засіданні.У Росії щодо Дениса Вороненкова порушили кримінальну справу. За версією слідства, екс-депутат брав участь в афері з рейдерським захопленням будівлі на вулиці Міжнародній в Москві.
Колишній депутат Держдуми від КПРФ Вороненков наприкінці минулого року переїхав з Москви до Києва разом з дружиною, отримав українське громадянство і дав свідчення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.
Вороненкова застрелили в центрі Києва 23 березня.
Президент України Петро Порошенко назвав вбивство актом державного тероризму з боку Росії. Москва заявила про провокації українських спецслужб.
Відзначимо, що в Павлограді представники Генпрокуратури і поліції провели слідчі дії у справі про загибель Дениса Вороненкова.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
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