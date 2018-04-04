Суд відклав обрання запобіжного заходу для Бубенчика
Про це повідомив суддя під час засідання, пише "Українська правда".
"Слідчий суддя ухвалив оголосити перерву без визначення терміну для розгляду заяви", - сказав він.
Адвокат Бубенчика просив про відстрочення. Він стверджував, що йому не вистачило часу для підготовки та ознайомлення з матеріалами справи.
Крім того, він заявив про відвід слідчого судді.
Водночас прокурор заявляв, що трьох годин було достатньо для цього.
Як відомо, 3 квітня ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані в правоохоронців. Його підозрюють у вбивстві двох правоохоронців.
Бубенчика підозрюють в посяганні на життя співробітників правоохоронного органу (стаття 348 КК), умисне вбивство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК) і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ( ч.1 ст. 263 КК).
У законі про амністію вказана лише 348 стаття КК. Статей 115 і 263 КК в законі немає.
Депутат Володимир Парасюк і Семен Семенченко готові взяти Бубенчика на поруки.
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