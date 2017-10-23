Суд відправив викрадачку дитини в Києві під домашній арешт

Дівчину можуть ув’язнити на п'ять років

Оболонський райсуд Києва обрав Даяні Шаль, яка підозрюється у викраденні немовляти в Києві, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

"Клопотання задоволено в повному обсязі", – повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Як відомо, поліція направила в суд клопотання про обрання у якості запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що 20 жовтня у Києві правоохоронці почали розшук зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.

Згодом стало відомо, що жінка, яка викрала немовля в Києві, стежила за батьком дитини по дорозі в дитячий сад. 21 жовтня поліція затримала дівчину, яка викрала немовля.