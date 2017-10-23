CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОболонський райсуд Києва обрав Даяні Шаль, яка підозрюється у викраденні немовляти в Києві, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відправив викрадачку дитини в Києві під домашній арешт
Дівчину можуть ув’язнити на п'ять років
Фото: facebook.com/KyivOperativ
"Клопотання задоволено в повному обсязі", – повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.
Як відомо, поліція направила в суд клопотання про обрання у якості запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, що 20 жовтня у Києві правоохоронці почали розшук зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.
Згодом стало відомо, що жінка, яка викрала немовля в Києві, стежила за батьком дитини по дорозі в дитячий сад. 21 жовтня поліція затримала дівчину, яка викрала немовля.
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23 10 2017 18:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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