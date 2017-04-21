Суд виправдав екс-главу міліції Миколаєва у справі про розгон місцевого Майдану

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього начальника Миколаївського міського управління міліції Олега Шевчука, якого звинувачують у розгоні місцевого Євромайдану у листопаді 2013 року.

Розгляд у суді кримінального провадження стосовно Шевчука тривав з червня 2015 року, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу суду.

"Суд прийшов до висновку, що жодне із заявлених стороною обвинувачення тверджень про винуватість Олега Шевчука не знайшло свого підтвердження. Це доводиться численними свідченнями свідків і потерпілих, даних під час судового розгляду, і поруч матеріалів кримінального провадження", - заявили в суді.

Державне обвинувачення просило суд визнати Шевчука винним у злочинах, передбачених за ч.2 ст. 365, ст.340 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, і незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій).

"Суд постановив визнати Олега Шевчука невинним і виправдати за відсутністю в його діях складу злочину, скасувати раніше обрану міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", - повідомили в прес-службі суду.

За даними прес-служби прокуратури Миколаївської області, Шевчук віддав підлеглим працівникам міліції незаконні накази про припинення в ніч 23 листопада 2013 року мирної безстрокової акції на підтримку підписання Угоди про асоціацію України та ЄС. До учасників акції була застосована сила, їхні намети були демонтовані.

20 травня 2015 року Шевчук був повідомлений про підозру в перевищенні повноважень.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень.У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Нагадаємо, що Вищий адміністративний суд скасував звільнення Верховною Радою за порушення присяги судді Святошинського районного суду Києва Алли Чалої, яка ухвалювала рішення про арешт активістів Євромайдану.