Суд заарештував 185 ноутбуків, вилучених в офісі "Яндекс.Україна"
Про це сказано в ухвалі суду від 1 червня, пишуть "Українські новини".
Зазначено, що 29 травня Служба безпеки України провела обшук в офісі "Яндекс.Україна" в Одесі. 30 травня вилучені предмети і документи були оглянуті й визнані речовими доказами.
"Відповідно до повідомлення департаменту контррозвідувального захисту держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, вилучені під час обшуку "Яндекс.Україна" ... документи містять дані щодо збору й акумуляції, з метою подальшої передачі в РФ, інформації про персональні дані громадян України, об'єктів критичної інфраструктури держави", - сказано в рішенні суду.
На комп'ютерному й телекомунікаційному обладнанні, за попередніми оцінками фахівців СБУ, містяться ознаки передачі посадовими особами "Яндекс.Україна" інформації в Росію.
Таким чином, вилучені предмети мають ознаки знарядь здійснення кримінального злочину і можуть бути використані як докази.
Суд задовольнив клопотання СБУ й наклав арешт на 185 ноутбуків, 36 системних блоків, а також на жорсткі диски комп'ютерів, планшети, флеш-накопичувачі та всю документацію.
Як повідомлялося, СБУ підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" у передачі спецслужбам Росії персональних даних українців.
Нагадаємо, що СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".
В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси "Яндекса" входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.
У свою чергу компанія "Яндекс", коментуючи обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України, спростували інформацію про передачу персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.
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Як відомо, у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
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