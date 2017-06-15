Суд заарештував 185 ноутбуків, вилучених в офісі "Яндекс.Україна"

Там може міститися підтвердження про передачу інформації Росії

Суд заарештував вилучені в офісі компанії "Яндекс.Україна" в Одесі 185 ноутбуків і 36 системних блоків.

Про це сказано в ухвалі суду від 1 червня, пишуть "Українські новини".

Зазначено, що 29 травня Служба безпеки України провела обшук в офісі "Яндекс.Україна" в Одесі. 30 травня вилучені предмети і документи були оглянуті й визнані речовими доказами.

"Відповідно до повідомлення департаменту контррозвідувального захисту держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, вилучені під час обшуку "Яндекс.Україна" ... документи містять дані щодо збору й акумуляції, з метою подальшої передачі в РФ, інформації про персональні дані громадян України, об'єктів критичної інфраструктури держави", - сказано в рішенні суду.

На комп'ютерному й телекомунікаційному обладнанні, за попередніми оцінками фахівців СБУ, містяться ознаки передачі посадовими особами "Яндекс.Україна" інформації в Росію.

Таким чином, вилучені предмети мають ознаки знарядь здійснення кримінального злочину і можуть бути використані як докази.

Суд задовольнив клопотання СБУ й наклав арешт на 185 ноутбуків, 36 системних блоків, а також на жорсткі диски комп'ютерів, планшети, флеш-накопичувачі та всю документацію.

Як повідомлялося, СБУ підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" у передачі спецслужбам Росії персональних даних українців.

Нагадаємо, що СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси "Яндекса" входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.

У свою чергу компанія "Яндекс", коментуючи обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України, спростували інформацію про передачу персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.

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Як відомо, у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.