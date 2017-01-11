Суд заарештував Каськіва на два місяці з правом внесення застави

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці екстрадованого екс-голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

Захист Каськіва надав суду довідку про повне відшкодування завданих державі збитків. Враховуючи це, а також наявність у нього п'ятьох неповнолітніх дітей, суд постановив взяти його під варту терміном на два місяці з альтернативою внесення застави. Суму застави Сарган не уточнила.

"Суд також зобов'язав В.Каськіва здати всі наявні закордонні паспорти, а також з'являтися за першою вимогою до слідчого і повідомляти про своє місцезнаходження. Досудове слідство триває", - написала прес-секретар генпрокурора.

Сьогодні Юрій Луценко повідомив, що вночі 1 листопада з Панами в Україну екстрадували колишнього голову Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва, зазначивши, що це перший випадок екстрадиції екс-чиновника в Україну. Проте, колишній радник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов стверджує, що Владислав Каськів сам просив владу Панами видати його Україні та прилетів до Києва добровільно.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Каськіва затримали у Панамі. За даними МВС Владислав Каськів вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн.

Раніше, слідчі МВС вилучили один мільйон гривень із сейфа у приміщенні, що належить рідному і двоюрідному братам Каськіва.

18 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

10 вересня Владислав Каськів попросив поілтичного притулку в Панами.

3 жовтня Каськів вніс заставу і вийшов на свободу.