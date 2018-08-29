Суд залишив депутатку Савченко під арештом
Таке рішення суд ухвалив у середу, розглянувши скаргу адвокатів Надії Савченко на зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на поручительство і домашній арешт.
"У задоволенні захисникам щодо зміни запобіжного заходу для Савченко Надії відмовити. Ухвала судді оскарженню не підлягає", – оголосив на засіданні суддя, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, Савченко перебуває під вартою з 23 березня 2018 року.
22 березня Верховна Рада підтримала подання генпрокурора України Юрія Луценка та дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Надії Савченко. Її підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посяганні на життя державних і громадських діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
1 серпня Генеральна прокуратура України повідомила, що правоохоронці завершили досудове розслідування у справі Савченко і керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
20 серпня Шевченківський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою екс-керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану до 8 вересня.
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