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Суд залишив під вартою екс-начальника ДАІ Києва, якого звинувачують в хабарництві

14 квітня Миколу Макаренка заарештували із заставою 5 млн грн
Апеляційний суд залишив під вартою колишнього начальника київської ДАІ Миколу Макаренка.
Суд залишив під вартою екс-начальника ДАІ Києва, якого звинувачують в хабарництві Микола Макаренко. Фото: Facebook Надії Максимець

"Апеляційний суд Києва підтримав позицію столичної прокуратури і залишив без змін запобіжний захід для колишнього начальника УДАІ ГУ МВС України в м.Києві М. Макаренка у вигляді утримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в 5 млн грн", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Під час судового засідання прокуратура міста Києва категорично заперечувала проти задоволення відповідного клопотання сторони захисту.

У прокуратурі нагадали, що Макаренка розшукували українські правоохоронні органи за організацію схем системного хабарництва. У вересні 2016 року його затримали в московському аеропорту "Домодєдово", а в квітні 2017 екстрадовано в Україну. 

Колишньому чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), за який передбачено покарання до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 7 квітня Росія видала Україні колишнього начальника Управління ДАІ у Києві Миколу Макаренка.

Як відомо, російські правоохоронці затримали у московському аеропорту "Домодєдово" екс-начальника київської ДАІ Миколу Макаренка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції.

У квітні 2015 року поліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.

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22 05 2017 21:54
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