Суд зупинив конкурс з відбору членів НКРЕ

Рішення суду ніяк не впливає на перший конкурс, який вже провели

Суд призупинив конкурс на дві посади членів Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таке рішення Окружного адміністративного суду Києва оприлюднила народний депутат Ольга Бєлькова.

"Відповідно до заяви позивача Антона Гудаченко (кандидат на посаду НКРЕ, якому відмовили по причині відсутності стажу 5 років в енергетиці) суддя окружного адміністративного суду Шевченко Н. М. вирішив, що комісія із добору кандидатів має зупинити свою роботу повністю до вирішення спору за можливою поданою заявою по суті", – повідомила Бєлькова.

Вона зазначила, що рішення суду ніяк не впливає на перший конкурс, який вже проведено.

"У Президента вже є 10 кандидатур, із яких можна обрати необхідних 5 кандидатів. Принаймні, роботу регулятора у майже оновленому складі можна розблокувати", – додала Бєлькова.

Нагадаємо, загалом на посади членів Нацкомісії з тарифів має бути призначено 7 осіб.

У грудні 2017 року Номінаційна комісія оголосила конкурс з відбору п'яти нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг НКРЕКП).

Адміністрація президента офіційно затвердила список перших десяти кандидатів на нових членів Нацкомісії. В остаточний список увійшли Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльованний і Дмитро Олефір. Президент повинен відібрати із зазначених десяти претендентів п'ятьох, які і стануть новими членами НКРЕ.

У судовому ж рішенні мова йде про конкурс ще на дві посади членів НКРЕ, повноваження яких мають завершитися найближчим часом.

Як повідомляв iPress.ua, Номінаційна комісія не допустила чинного голову Нацкомісії Дмитра Вовка до конкурсу на обрання нових членів через відсутність у нього досвіду роботи упродовж 5 років у сфері енергетики.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.