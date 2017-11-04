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Суддям Конституційного суду хочуть платити 300 тис. грн зарплати та 230 тис. пенсії

Нардеп Пинзеник запропонував встановити суддям Конституційного суду зарплату в фіксованому розмірі без будь-яких доплат
Законопроект про Конституційний суд України передбачає зарплати суддів у розмірі 300 тис. грн на місяць з урахуванням усіх доплат.
Суддям Конституційного суду хочуть платити 300 тис. грн зарплати та 230 тис. пенсії Фото: з вільних джерел

"Цей закон передбачає розміри зарплат, які неприпустимі ні з економічної, ні з моральної точки зору. Вони виглядають непристойними. В першому читанні було прийнято заробітну плату 400 тис. грн на місяць. В другому читанні ситуація нібито поліпшилася - 300 тис. грн. Це в 100 разів більше за мінімальну зарплату і в 50 разів вище середньої заробітної плати", - заявив народний депутат Віктор Пинзеник, інформує Еспресо.TV.

Пинзеник також запропонував установити для суддів Конституційного суду зарплату на фіксованому рівні.

"Правильно порахуйте, додайти всі надбавки та вийдете на 300 тис. грн, враховуючи вихідну допомогу на оздоровлення. Моя пропозиція - встановити суддям Конституційного суду зарплату в фіксованому розмірі без будь-яких доплат", - додав депутат.

Крім того, за словами Пинзеника, механізм нарахування пенсій суддям за цим законопроектом порушує Конституцію.

"Пенсія за цим законом - 230 тис. грн. Це в 200 разів вище мінімального розміру пенсії. Норма Конституції стверджує: всі громадяни рівні перед законом. Цей закон каже: є рівні громадяни, а є рівніші - це судді КС. Більшості громадян України пенсія встановлюється в розмірі 1,35% за кожний рік роботи. Суддям КС пенсія встановлюється в розмірі 80% заробітку", - сказав нардеп, зазначивши, що всім громадянам пенсія має призначится за єдиним пенсійним законом.

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Нагадаємо, у лютому парламент схвалив у першому читанні передбачені проектом закону 5336-1 зарплати і пенсії суддям Конституційного Суду України, що вимірюються сотнями тисяч гривень в місяць.

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