Суддю для Мартиненка обере система, – НАБУ
Про це повідомила прес-служба НАБУ.
"Клопотання про обрання міри запобіжного заходу вносимо завтра. Суд теж, скоріше за все, відбудеться завтра. Хто суддя, визначить автоматизована система", - зазначили у відомстві.
Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".
Сам Мартиненко звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у фальсифікації справи.
Водночас "Народний фронт" звернув увагу на неоднозначну репутацію судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника, який дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, у тому числі у колишньої дружини.
Окрім того, політсила вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді.
Також у політсилі вважають, що затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів.
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