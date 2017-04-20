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Суддю для Мартиненка обере система, – НАБУ

Сам Мартиненко звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у фальсифікації справи
Суддю, який обиратиме міру запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку, визначить автоматизована система.
Суддю для Мартиненка обере система, – НАБУ Фото: slovoidilo.ua

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"Клопотання про обрання міри запобіжного заходу вносимо завтра. Суд теж, скоріше за все, відбудеться завтра. Хто суддя, визначить автоматизована система", - зазначили у відомстві.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства  "СхідГЗК".

Сам Мартиненко звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у фальсифікації справи.

Водночас "Народний фронт" звернув увагу на неоднозначну репутацію судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника, який дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, у тому числі у колишньої дружини.

Окрім того, політсила вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді.

Також у політсилі вважають, що затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів.

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