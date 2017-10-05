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Суддю Войнаренко, яка упереджено судила автомайданівців відсторонили від посади

Термін дії відсторонення - до прийняття Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати
Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посади суддю Вишгородського районного суду Київської області Людмилу Войнаренко за рішення проти активістів Автомайдану.
Суддю Войнаренко, яка упереджено судила автомайданівців відсторонили від посади Фото: з вільних джерел

"Суддю Вишгородського районного суду Київської області Войнаренко Людмилу Федорівну тимчасово відсторонюють від правосуддя на підставі рішення Третьої дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення", - йдеться в повідомленні прес-служби Вищої ради правосуддя.

Термін дії відсторонення - до прийняття Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Суддя Войнаренко в січні, лютому і березні 2014 року виносила рішення про позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

Як повідомляв iPress.ua, 25 квітня Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Верховного суду Ігоря Самсіна за порушення вимог щодо несумісності.

Раніше ВРП звільнила суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова, призначеного для розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича.

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10 05 2017 16:56
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