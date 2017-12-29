Супрун описала терміни та етапи впровадження медреформи

У квітні 2018 року розпочне роботу електронна система охорони здоров'я E-Нealth, в якій будуть реєструватися медичні заклади первинної допомоги, лікарі та пацієнти

Медична реформа розпочалася з моменту підписання закону про медичні фінансові гарантії Президентом.

Про це в інтерв'ю порталу LIGA.net сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Старт реформи почався від моменту, коли Президент підписав закон і ми прийняли постанову про створення Національної служби здоров'я", - сказала Супрун.

Глава МОЗ зазначила, що від моменту створення Нацслужби здоров'я, яка виступає єдиним державним замовником медичних послуг для населення України, до початку виплат за надані кожному конкретному пацієнту медичні послуги, пройде півроку. Відтак у січні на виконання постанови Кабінету міністрів про створення Нацслужби здоров'я, буде оголошено конкурс на посаду керівника цієї установи. У квітні 2018 року розпочне роботу електронна система охорони здоров'я E-Нealth, в якій будуть реєструватися медичні заклади первинної допомоги, лікарі та пацієнти.

Також у квітні розпочнеться всеукраїнська кампанія "Обери свого лікаря", під час якої пацієнти будуть обирати своїх сімейних лікарів, педіатрів чи терапевтів та укладати з ними декларацію. На основі цього документу, який буде зареєстровано в системі E-Нealth, Національна служба здоров'я буде сплачувати лікарям за надані українцям медичні послуги. Початок виплат планується з липня 2018 року.

До цього часу, за словами Супрун, медичні заклади первинної ланки мають пройти автономізацію - процес реорганізації з бюджетних установ у некомерційні комунальні підприємства.

"Ми створюємо медичну страховку для кожного українця, кожен громадянин буде мати безоплатну медичну страховку. Ми всі вже заплатили податки, які йдуть в державний бюджет, а з державного бюджету буде надаватися страховка. ...Ми розуміємо відповідальність, яка є на нас, щоб ми це правильно поступово робили, щоб жоден українець не загубився в цій системі, а ми могли надати кращу медичну допомогу для кожного українця", - сказала Супрун.

Перехід на нову модель фінансування медичних закладів "первинки" тільки у другому півріччі 2018 року, в.о. міністра пояснила тим, що закон про фінансові гарантії надання медичних послуг був прийнятий парламентом тільки у жовтні 2017 року та підписаний Президентом наприкінці грудня. Підготовчий період до запуску повноцінної нової моделі фінансування первинної ланки медицини триватиме півроку.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.