Силовики затримали в анексованому Криму кримськотатарського активіста
"Сьогодні приблизно о 16 в Сімферополі співробітниками поліції був затриманий активіст об'єднання "Кримська солідарність" Руслан (Алімдар) Белялов. За інформацією, що надійшла, причина його затримання - нібито його автомобіль є викраденим", - повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.
В організації затримання розцінюють як тиск на соціально і політично активних мусульман у Криму.
"Він (Белялов - ред.) відомий громадськості тим, що займає активну громадську позицію: постійно підтримує кримських татар під час обшуків, на судах, робить стріми з місця події цих подій і просто не залишається осторонь від проблем свого народу", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, що в суботу, 14 жовтня, в анексованому Криму силовики затримали понад три десятки активістів, більшість з яких потім відпустили.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа