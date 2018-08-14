Син Стуса був у журі конкурсу, який проводив Медведчук, - ВІДЕО

Одна з конкурсанток після прочитання поезії запитала у Стуса, як він ставиться до того, що людина, яка засадила його батька, фінансує даний поетичний конкурс

Син відомого українського поета і політв’язня Василя Стуса – Дмитро Стус – у 2013 році був членом журі поетичного конкурсу, який організував "Український вибір" Віктора Медведчука.

"Така людина тут сидить – Дмитро Стус. Не очікувала вас тут побачити. Скажіть, а яке ваше ставлення до того, що подібні літературні заходи в якості політичного піару оплачує людина, яка засадила великого українського поета Василя Стуса за грати?", - запитала вона.

Зал зустрів питання оплесками.

Дмитро Стус подякував за питання і заявив, що не знав, хто спонсор даного конкурсу.

"Відвертість за відвертість. Коли мене сюди запрошували, я не питав, хто спонсор", - сказав син поета-політв’язня.

Його відповідь зустріли вигуками, що про спонсора знали усі.

Стус після цього звинуватив дівчину, що вона "залежить від політики".

"Я давно вже працюю в культурі і хочу вам сказати, що дуже мало людей, які підтримують поетичні конкурси. А для вас я хочу сказати і ваших колег: ви занадто залежите від політики. Якщо ви вже говорите про Василя Стуса, то в нього є дуже добрі слова: "А ще зневажаю політиків". Люди, які служать політикам, це ще гірше. В даному випадку ви говорите не своїми словами", - сказав син поета.

Він також додав, що "якщо вам буде легше, я можу звідси піти", однак залишився у залі.

Відео з конкурсу опубліковане на YouTube.

Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса у 1980 році, коли радянський суд засудив поета до 10 років таборів і 5 років заслання.

Загинув Стус у вересні 1985 року в тюремному карцері.

Нагадаємо, що зі сценарію фільму про дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука, який виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам Стус від нього відмовився.

Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом.

Фільм створює UM-GROUP Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Продюсер стрічки Артем Денисов підтвердив інформацію про видалення сцен зі стрічки, однак, за його словами, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму. Інформацію про дзвінок від імені Медведчука Денисов назвав фейком.

Глава уряду Володимир Гройсман доручив очільникам Мінкульту та Держкіно "зробити все можливе", щоб у фільмі про Стуса історію було подано "чесно, повністю і без перекручувань".

11 серпня знімальна група фільму "Стус" оприлюднила повідомлення про те, що вирішила дозняти видалену раніше зі сценарію сцену суду за участю адвоката Стуса Віктора Медведчука.

У Медведчука пригрозили судом і забороною на демонстрацію фільма, якщо "Стус" вийде в прокат з недостовірною інформацією про лідера громадського руху "Український вибір" і кума президента РФ Віктора Медведчука.

У Держкіно заявили, що влада не вказує, як знімати фільм про Стуса.

Син Стуса відмовився працювати з авторами фільму про батька.