Син Стуса був у журі конкурсу, який проводив Медведчук, - ВІДЕО
"Така людина тут сидить – Дмитро Стус. Не очікувала вас тут побачити. Скажіть, а яке ваше ставлення до того, що подібні літературні заходи в якості політичного піару оплачує людина, яка засадила великого українського поета Василя Стуса за грати?", - запитала вона.
Зал зустрів питання оплесками.
Дмитро Стус подякував за питання і заявив, що не знав, хто спонсор даного конкурсу.
"Відвертість за відвертість. Коли мене сюди запрошували, я не питав, хто спонсор", - сказав син поета-політв’язня.
Його відповідь зустріли вигуками, що про спонсора знали усі.
Стус після цього звинуватив дівчину, що вона "залежить від політики".
"Я давно вже працюю в культурі і хочу вам сказати, що дуже мало людей, які підтримують поетичні конкурси. А для вас я хочу сказати і ваших колег: ви занадто залежите від політики. Якщо ви вже говорите про Василя Стуса, то в нього є дуже добрі слова: "А ще зневажаю політиків". Люди, які служать політикам, це ще гірше. В даному випадку ви говорите не своїми словами", - сказав син поета.
Він також додав, що "якщо вам буде легше, я можу звідси піти", однак залишився у залі.
Відео з конкурсу опубліковане на YouTube.
Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса у 1980 році, коли радянський суд засудив поета до 10 років таборів і 5 років заслання.
Загинув Стус у вересні 1985 року в тюремному карцері.
Нагадаємо, що зі сценарію фільму про дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука, який виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам Стус від нього відмовився.
Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом.
Фільм створює UM-GROUP Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Продюсер стрічки Артем Денисов підтвердив інформацію про видалення сцен зі стрічки, однак, за його словами, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму. Інформацію про дзвінок від імені Медведчука Денисов назвав фейком.
Глава уряду Володимир Гройсман доручив очільникам Мінкульту та Держкіно "зробити все можливе", щоб у фільмі про Стуса історію було подано "чесно, повністю і без перекручувань".
11 серпня знімальна група фільму "Стус" оприлюднила повідомлення про те, що вирішила дозняти видалену раніше зі сценарію сцену суду за участю адвоката Стуса Віктора Медведчука.
У Медведчука пригрозили судом і забороною на демонстрацію фільма, якщо "Стус" вийде в прокат з недостовірною інформацією про лідера громадського руху "Український вибір" і кума президента РФ Віктора Медведчука.
У Держкіно заявили, що влада не вказує, як знімати фільм про Стуса.
Син Стуса відмовився працювати з авторами фільму про батька.
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