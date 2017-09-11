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Сирійська армія вибила ІДІЛ з останнього великого міста

Сирійська армія і союзні шиїтські ополченці оточили і атакували Абу-Кемаль
Сирійська армія і її союзники, очолювані ліванською "Хізбаллою", захопили останній оплот "Ісламської держави" в Сирії.
Сирійська армія вибила ІДІЛ з останнього великого міста Турецькі солдати стоять на варті турецько-сирійського кордону. Фото: AFP

Про це з посиланням на командування пише Reuters.

"Останній оплот Даіш (ісламська держава), Абу-Кемаль, звільнений від організації Даіш", - сказав командувач військового альянсу, що підтримує президента Сирії Башара Асада.

За останні два роки "Ісламську державу" майже повністю знищено. У розпал своєї влади в 2015 році вона розширилася на території Іраку і Сирії, друкувала гроші, впроваджувала драконівські закони і готувала напади по всьому світу.

У середу, після тривалого просування через центральну і східну Сирію, сирійська армія і союзні шиїтські ополченці оточили і атакували Абу-Кемаль.

"Хізбалла" була "основою в битві при Абу-Кемалі", - сказав командувач, додавши, що в битві взяли участь сотні елітних сил підтримуваної Іраном шиїтської групи.

Сирійське державне телебачення оголосило, що "Абу-Кемаль звільнений". Але Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що це неправда - Абу-Кемаль був узятий, але в районі бої тривають.

Абу-Кемаль розташований на кордоні з Іраком на березі Євфрату. Під час битви війська "Хізбалли" увійшли в Ірак, а Іракські народні мобілізаційні сили зайшли в Сирію, щоб допомогти захопити місто, сказав командувач.

Ісламська держава зберігає контроль над деякими районами пустель і сіл неподалік, а також містом і деякими іншими селами в прилеглих районах Іраку і в розрізнених точках в інших місцях в обох країнах.

Нагадаємо, 17 жовтня, сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів "Ісламської держави" Ракка - місто, яке довгий час вважалося столицею терористів.

Всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" разом з сім'ями покинули місто ще 14 жовтня. 

Втрата Ракки стала серйозним ударом для ІДІЛ, яка зазнала значних невдач минулого року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку і найбільшого, яке коли-небудь  перебувало під контролем "Ісламської держави".

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09 11 2017 06:40
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