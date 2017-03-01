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Сирійські повстанці заморозили переговори щодо перемир'я

Повстанці звинувачують Асада в порушенні перемир'я
Кілька сирійських повстанських угруповань заявили, що заморожують переговори про свою участь у мирній конференції в Казахстані, звинувативши сили Асада в порушенні режиму припинення вогню.
Сирійські повстанці заморозили переговори щодо перемир Башар Асад. Фото: Reuters

У заяві йдеться, що повстанці суворо дотримуються умов перемир'я, однак урядові сили при підтримці іранських союзників багаторазово порушували їх в передмістях Дамаска - Східній Гуті і в долині Ваді-Барада, , повідомляє BBC.

Повстанці заявили, що вийдуть з угоди про перемир'я, якщо сили Асада спробують використовувати його, щоб відбити території у повстанців.

Мирні переговори, як очікується, повинні початися в цьому місяці в Астані.

Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.

Раніше Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.

У суботу, 31 грудня, Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про підтримку угоди щодо припинення вогню в Сирії, запропоновану Росією.

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