Телеканал "Інтер" повідомив подробиці трансляцій матчів ЧС-2018
"Інтер" покаже абсолютно всі матчі Чемпіонату світу. Це було головною умовою з боку ФІФА. Ми зараз говоримо виключно про телевізійну трансляцію матчів ЧС-2018", - повідомив головний редактор спортивних програм, пише LB.ua.
"Чи будуть працювати репортери? На сьогодні мова йде виключно про трансляції самих матчів. Буде, можливо, хтось їхати з якихось програм, але це ще не вирішено.
Ви самі розумієте, за два тижні треба дуже багато зробити. Мова йде виключно про трансляції", - зазначив Долбілов.
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Відзначимо, що, за інформацією Football.ua, також матчі мундіалю транслюватиме телеканал НТН.
Як повідомляв iPress.ua, телеканал "Інтер" транслюватиме матчі Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії в червні-липні 2018 року.
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