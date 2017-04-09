Терористи "ДНР" заявили про готовність передати Нідерландам останки жертв катастрофи MH17

Терористична організація "ДНР" через три роки після катастрофи заявила про готовність передати міжнародній слідчій групі останки можливих жертв катастрофи малайзійського лайнера Boeing-777 рейсу MH17.

Як заявили в так званій "прокуратурі ДНР", на місці катастрофи літака були вилучені останки, частина з них, за попередніми даними, може бути останками людини.

Терористи наголосили, що мають намір безпосередньо звернутися до генерального прокурора Королівства Нідерландів з метою передати виявлені останки і долучити їх до матеріалів розслідування.

Нагадаємо, що Україна і Нідерланди планують обмінятися інформацією у справі про збитий в 2014 році малайзійський Boeing-777 рейсу MH17.

Як інформував iPress.ua, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.