Терористи "ДНР" заявили про готовність передати Нідерландам останки жертв катастрофи MH17
Як заявили в так званій "прокуратурі ДНР", на місці катастрофи літака були вилучені останки, частина з них, за попередніми даними, може бути останками людини.
Терористи наголосили, що мають намір безпосередньо звернутися до генерального прокурора Королівства Нідерландів з метою передати виявлені останки і долучити їх до матеріалів розслідування.
Нагадаємо, що Україна і Нідерланди планують обмінятися інформацією у справі про збитий в 2014 році малайзійський Boeing-777 рейсу MH17.
Як інформував iPress.ua, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.
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