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Україна і Нідерланди обміняються даними по MH-17

Катастрофа малазійського Боїнга сталася 17 липня 2014 року, загинули всі 298 людей, які знаходилися на борту
Україна і Нідерланди планують обмінятися інформацією по справі про збитий у 2014 році малайзійський Боїнг-777 рейсу MH-17, що допоможе офіційному Києву в позові проти РФ.
Україна і Нідерланди обміняються даними по MH-17 Фото: ВВС

Про це повідомила заступник глави українського міністерства закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі 5 каналу.

За словами Зеркаль, документ "вже на фінальному етапі підписання".

"Голландці не хочуть, щоб проведена робота була поставлена під сумнів. Ми зараз працюємо над підписанням меморандуму про обмін інформацією, оскільки збитий Boeing є частиною нашого позову до Росії щодо фінансування тероризму, а саме - поставки зброї для поразки цього літака", - повідомила Зеркаль.

Зазначимо, 7 липня, Нідерланди і Україна підписали двосторонню угоду про правову співпрацю у рамках розслідування знищення малайзійського авіалайнера Боїнг, рейсу МН17.

Як інформував iPress.ua, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.

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