The Times: російські боти масово втручались у парламентські вибори Великобританії 2017 року

Понад шість тисяч акаунтів поширювали твіти на підтримку лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна

Росія втручалася у дострокові парламентські вибори у Великій Британії у 2017 році. Російські боти намагалися допомогти перемогти на них лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну.

"У межах дослідження вдалося виявити 6 500 російських акаунтів у Twitter, які активно агітували за Корбіна за кілька тижнів до виборів. Багато акаунтів мали в профілі жіночі англійські імена, але насправді керувалися ботами", - повідомляє The Times із посиланням на спільне розслідування з Університетом Суонсі.

При цьому, переважна більшість твітів, поширюваних цими акаунтами, підтримували лейбористів і критикували консерваторів.

"9 з 10 повідомлень, які поширювалися цими акаунтами, підтримували лідера лейбористів, і навпаки - 9 з 10 твітів, які згадували консерваторів, були негативними. Інтерес до інших основних політичних партій був незначним", - підкреслюється в дослідженні.

Журналісти звернулися до Лейбористської партї за коментарем, але там їм повідомили про те, що "не знають про жодних автоматизованих ботів, не платили за ці послуги і не знають нічого про прихильників партії, які могли б цим займатися".

При цьому, лейбористи не виключили того, що російські боти могли підтримувати консерваторів. За словами британських дослідників, виявлені фейкові акаунти є лише верхівкою айсбергу. Вони закликають Twitter провести ретельне розслідування.

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Раніше, британські парламентарі змусили американську соціальну мережу Facebook провести детальне розслідування російської пропагандистської активності у період проведення британського референдуму щодо членства в ЄС.

За даними дослідників, за два дні перед перемогою прихильників Brexit у червні 2016 року із зареєстрованих у Росії акаунтів у Twitter було опубліковано майже 45 тисяч постів на цю тему, переважно – проти членства Британії в ЄС. Наступного дня після референдуму більшість акаунтів припинили активність.

Проте, за підсумками розслідування Facebook не знайшов доказів втручання Росії у референдум щодо Brexit, повідомляло The Guardian.

Нагадаємо, пов’язані з Росією фейкові акаунти у Twitter під час виборів президента у США майже 500 тисяч разів поширювали дописи тодішнього кандидата Дональда Трампа.