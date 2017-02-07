Трамп на своїй сторінці в Twitter "побив" телеканал CNN, – ВІДЕО
Відео – це змінена версія появи Дональда Трампа на шоу "WrestleMania" у США в 2007 році, де він за сценарієм "атакував" власника франшизи Вінса МакМахона.
Раніше цього тижня відео опублікували на інтернет-форумі на підтримку Дональда Трампа.
Після того, як Трамп "побив" CNN, у нижній частині екрану з'являється напис "FNN Fraud News Network", що означає "Шахрайська новинна мережа".
Нагадаємо, три журналісти телеканалу CNN звільнилися, після того як з сайту американського телеканалу був видалений їх матеріал про зв'язки одного з радників президента США Дональда Трампа з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста CNN, назвавши телеканал виробником фейкових новин.
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