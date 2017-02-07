Трамп на своїй сторінці в Twitter "побив" телеканал CNN, – ВІДЕО

Раніше відео опублікували на інтернет-форумі на підтримку Трампа

Президент США у своєму Twitter опублікував відеозапис, на якому він б'є чоловіка з логотипом американського каналу CNN замість обличчя.

Відео – це змінена версія появи Дональда Трампа на шоу "WrestleMania" у США в 2007 році, де він за сценарієм "атакував" власника франшизи Вінса МакМахона.

Раніше цього тижня відео опублікували на інтернет-форумі на підтримку Дональда Трампа.

Після того, як Трамп "побив" CNN, у нижній частині екрану з'являється напис "FNN Fraud News Network", що означає "Шахрайська новинна мережа".

Нагадаємо, три журналісти телеканалу CNN звільнилися, після того як з сайту американського телеканалу був видалений їх матеріал про зв'язки одного з радників президента США Дональда Трампа з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста CNN, назвавши телеканал виробником фейкових новин.